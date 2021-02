Nordische WM: Saisonbilanz Nordische Kombination vor Oberstdorf

ÖSV mit drei Podestplätzen - Riiber mit sieben Saisonsiegen und immer in Top Zwei - Sonst nur Geiger viermal sowie Watabe und Oftebro je einmal erfolgreich

In 13 Weltcup-Saisonbewerben haben es Österreichs Nordische Kombinierer auf drei Podestplätze gebracht. Johannes Lamparter war zum Winter-Auftakt in Ruka Zweiter, sein engerer Tiroler Landsmann Lukas Greiderer kam auf zwei dritte Ränge. Aus internationaler Sicht war Jarl Magnus Riiber unerreichbar, in seinen zehn Antritten kam er siebenmal auf Rang eins uns war dreimal Zweiter.

MÄNNER: ÖSV-Weltcup-Saisonbilanz: 13 Einzelbewerbe (3 ÖSV-Podestränge): 0-1-2 Johannes Lamparter (7. Gesamt-Weltcup): 2-6-4-4-5-7-16-X-6-7-6-10-8 Lukas Greiderer (9.): 11-8-15-3-4-9-11-17-27-11-11-21-3 Lukas Klapfer (18.): 43-44-X-24-14-23-17-20-17-16-12-18-12 Martin Fritz (19.): 31-32-23-18-13-16-15-25-31-15-14-19-19 Thomas Jöbstl (22.): 18-15-12-19-26-15-30-22-9-25-25-30-23 Mario Seidl (23.): 7-17-20-27-30-17-32-13-24-29-X-25-20 2 Team-Sprints (1 ÖSV-Podestrang): 0-1-0 Lamparter 2-X - Greiderer 2-X - Klapfer 8-8 - Fritz 8-X - Jöbstl X-8 - Seidl X-6 Saison-Podestplätze allgemein (1/2/3): Jarl Magnus Riiber (NOR) 7/3/0 - Eric Frenzel (GER) 4/0/3 - Akito Watabe (JPN) 1/3/2 - Jens Luraas Oftebro (NOR) 1/0/1 - Eric Frenzel (GER) 0/2/1 - Ilkka Herola (FIN) 0/2/1 - Fabian Rießle (GER) 0/2/1 - Johannes Lamparter (AUT) 0/1/0 - Lukas Greiderer (AUT) 0/0/2 - Manuel Faißt 0/0/1 - Ryota Yamamoto (JPN) 0/0/1 FRAUEN - nur ein Einzel-Weltcup ausgetragen: ÖSV-Weltcup-Saisonbilanz: Sigrun Kleinrath: 5 - Lisa Hirner: 6 - Annalena Slamik: 19 - Claudia Purker: 26 Saison-Podestränge allgemein (1-2-3): Tara Geraghty-Moats (USA) 1/0/0 - Gyda Westvold Hansen (NOR) 0/1/0 - Anju Nakamura (JPN) 0/0/1 Legende: X = nicht teilgenommen aufg. = aufgegeben