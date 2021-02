Nordische WM: Saisonbilanz Skispringen vor Oberstdorf

ÖSV-Männer mit drei Einzel-Podesträngen und zwei Team-Siegen - Kramer sorgte für drei rot-weiß-rote Frauen-Einzelerfolge

Von 46 in der bisherigen Skisprung-Weltcupsaison der Männer vergebenen Einzel-Podestplätzen haben die Österreicher gerade einmal drei erreicht und damit nicht einmal sieben Prozent des Kuchens abbekommen. Mit einem ÖSV-Sieg hat es gar nicht geklappt, sehr wohl aber zweimal in Team-Events. Uneingeschränkter Saisondominator ist der Norweger Halvor Egner Granerud mit elf Erfolgen. Bei den Frauen überzeugte die Salzburgerin Marita Kramer mit drei Einzelsiegen.

MÄNNER: ÖSV-Weltcup-Saisonbilanz: 22 Einzelbewerbe (3 ÖSV-Podestränge): 0-1-2 Daniel Huber (14. im Gesamt-Weltcup): 3-X-X-2-X-12-13-13-14-17-10-16-10-4-17-15-7-38-27-DQ-10-X Stefan Kraft (17.): 32-X-X-X-X-X-X-6-28-8-4-9-3-X-5-23-6-19-16-10-5-X Philipp Aschenwald (20.): 8-X-X-X-X-29-38-8-6-22-22-19-27-20-14-14-30-16-15-13-15-X Michael Hayböck (21.): 10-X-X-X-X-16-12-48-34-9-6-15-14-14-8-21-41-24-32-25-17-X Jan Hörl (40.): DQ-X-X-DQ-X-X-X-11-21-42-X-X-X-28-39-39-33-27-11-21-X-X Manuel Fettner (48.): X-25-40-33-X-36-26-X-X-50-40-X-X-X-X-X-X-42-24-X-X-8 Saison-Podestränge allgemein (1/2/3): Halvor Egner Granerud (NOR) 11/2/0 - Kamil Stoch (POL) 3/4/1 - Markus Eisenbichler (GER) 2/3/2 - Ryoyu Kobayashi (JPN) 2/0/0 - Karl Geiger (GER) 1/1/3 - Robert Johansson (NOR) 1/1/3 - Marius Lindvik (NOR) 1/1/3 - Dawid Kubacki (POL) 1/0/3 - Anze Lanisek (SLO) 0/3/1 - Piotr Zyla (POL) 0/2/3 - Daniel-Andre Tande (NOR) 0/2/0 - Daniel Huber (AUT) 0/1/1 - Bor Pavlovcic (SLO) 0/1/1 - Andrzej Stekala (POL) 0/1/0 - Stefan Kraft (AUT) 0/0/1 3 Teambewerbe (2): 2-0-0 Hayböck 1-1-4 - Aschenwald 1-1-4 - Huber 1-1-4 - Kraft 1-X-4 - Hörl X-1-X - Fettner X-X-X Saison-Podestränge allgemein (1-2-3): Österreich 2-0-0 - Norwegen 1-0-1 - Polen 0-2-1 - Deutschland 0-1-1 FRAUEN: ÖSV-Weltcup-Saisonbilanz: 9 Einzelbewerbe (4 ÖSV-Podestränge): 3-0-1 Marita Kramer (4.): 1-3-1-1-4-DQ-4-X-X Daniela Iraschko-Stolz (6.): 6-7-10-4-6-4-8-4-6 Sophie Sorschag (12.): 14-9-14-7-20-11-24-28-9 Chiara Hölzl (13.): 10-23-11-15-13-24-9-10-15 Eva Pinkelnig (24.): X-X-X-X-X-X-X-7-7 Saison-Podestränge allgemein (1/2/3): Sara Takanashi (JPN) 3-2-1 - Marita Kramer (AUT) 3-0-1 - Nika Kriznar (SLO) 2-3-1 - Eirin Maria Kvandal (NOR) 1-0-1 - Silje Opseth (NOR) 0-2-4 - Ema Klinec (SLO) 0-2-1 Teambewerbe (1): 0-0-1 Iraschko Stolz 0-0-1 - Hölzl 0-0-1 - Kramer 0-0-1 Saison-Podestränge allgemein (1-2-3): Slowenien 1-0-0 - Norwegen 0-1-0 - Österreich 0-0-1 Legende: X = nicht teilgenommen DQ = disqualifiziert