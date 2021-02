Nordische WM: Skispringerin Pinkelnig bereits abgereist

Eva Pinkelnig hat bei den Nordischen Weltmeisterschaften in Oberstdorf nach Rang 32 im Einzel von der Normalschanze bereits die Heimreise angetreten. Die ÖSV-Skispringerin hatte sich ja im vergangenen Dezember im Training einen Milzriss zugezogen und zuletzt kurz vor der WM ihr Comeback auf der Normalschanze in Rasnov (ROU) gefeiert. Auf der Großschanze hatte die Vorarlbergerin aber noch gar keine Bewerbe in den Beinen.

Da sie für den Teambewerb der Frauen am Freitag nicht aufgeboten wurde, entschloss sich Pinkelnig zur Abreise. Eine Nachnominierung ist vorerst nicht geplant.