Nordische WM: Steckbriefe Kombinierer-Quartett nach Team-Bronze

Steckbriefe des ÖSV-Quartetts der Nordischen Kombination, das am Sonntag bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf Bronze im Teambewerb (je 1 Sprung Normalschanze, 4x5-km-Langlauf) geholt hat:

Johannes LAMPARTER (19 Jahre) Geboren: 8. November 2001 in Hall/Tirol Wohnort: Rum/Tirol Verein: Nordic Team Absam Hobbys: Skifahren, Radfahren, Bergsteigen Größte Erfolge: WM: Bronze Team 2021 Oberstdorf 7. Einzel Normalschanze 2021 Weltcup: Zweiter 2020 Ruka, Vierter 2020 Ruka und Ramsau Junioren-WM: Gold Einzel 2019, 2021, Silber Einzel 2020, Sprint 2019 Lukas KLAPFER (35) Geboren: 25. Dezember 1985 in Eisenerz Wohnort: Trofaiach (St) Größe/Gewicht: 1,80 m/69 kg Familienstand: Partnerschaft, 2 Kinder Verein: SC Erzbergland Hobbys: Motocross, Sport Größte Erfolge: Olympia (0-0-3): Bronze Einzel Normalschanze Pyeongchang 2018 und Team Sotschi 2014 und 2018; 9. Einzel Großschanze 2018 WM (0-0-2): Bronze Team 2019 Seefeld und 2021 Oberstdorf 5. Team Normalschanze Falun 2015 und Val di Fiemme 2013 Weltcup: 1 Sieg Schonach 2015, 2 x Zweiter, 3 x Dritter Gesamt-9. 2015/16 Junioren-WM: Bronze Team 2004 Mario SEIDL (28) Geboren: 8. Dezember 1992 in Schwarzach (S) Wohnort: Rif bei Hallein (S) Größe/Gewicht: 1,78 m/62 kg Familienstand: ledig Verein: TSU St. Veit im Pongau Hobbys: Fliegen, Reisen, Kino, Bergsteigen, Fußball Homepage: www.mario-seidl.com Größte Erfolge: Olympia (0-0-1): Bronze Team Pyeongchang 2018 13. Einzel Großschanze Pyeongchang 2018 WM (0-0-3): Bronze Team 2017 Lahti, 2019 Seefeld, 2021 Oberstdorf 4. Einzel Großschanze Lahti 2017 Weltcup: 2 Siege Ruka Dezember 2018, Chaux-Neuve Jänner 2019 Triple Gesamt-Sieger Chaux-Neuve 2019 Gesamt-Sechster 2016/17 und 2018/19 Lukas Greiderer (27) Geboren: 8. Juli 1993 in Innsbruck Wohnort: Absam (T) Größe/Gewicht: 1,86 m/70 kg Familienstand: ledig Verein: HSV Absam-Bergisel Hobbys: Skifahren, Fußball, Biken Größte Erfolge: WM: Bronze Team 2021 Oberstdorf Achter Einzel 2021 Weltcup: Zweiter Schonach 2019, Dritter Ramsau 2020, Klingenthal 2021 Kontinentalcup: Gesamtsieger 2014/15