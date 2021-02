Nordische WM: Steckbriefe ÖSV-Skispringerinnen

Steckbriefe der österreichischen Skispringerinnen, die am Freitag in Oberstdorf WM-Gold im Teambewerb gewonnen haben:

Daniela IRASCHKO-STOLZ (37) Geboren: 21. November 1983 in Eisenerz (St) Wohnort: Innsbruck Größe/Gewicht: 1,64 m/52 kg Familienstand: Verheiratet Verein: WSV Eisenerz Hobbys: Fußball Homepage: https://www.facebook.com/Daniela-Iraschko-Stolz-238683302947629/ Größte Erfolge: Olympia (0-1-0): Silber Sotschi 2014 6. Pyeongchang 2018 WM (2-3-2): Gold Oslo 2011 Gold Team Oberstdorf 2021 Silber Team Seefeld 2019 Silber Mixed Lahti 2017 Silber Mixed Seefeld 2019 Bronze Falun 2015 Bronze Seefeld 2019 Weltcup: 16 Siege; Gesamtsiegerin 2014/15 Chiara HÖLZL (23) Geb.: 18. Juli 1997 in Schwarzach im Pongau (S) Wohnort: Goldegg (S) Größe/Gewicht: 1,53 m/43 kg Familienstand: ledig Verein: SV Schwarzach Hobbys: Volleyball, Fußball, Langlaufen Homepage: www.chiara-hoelzl.at Größte Erfolge: Olympia: 11. Pyeongchang 2018 WM (1-2-0): Gold Team 2021 Oberstdorf Silber Mixed 2013 Val di Fiemme Silber Team 2019 Seefeld Weltcup: 6 Siege; Gesamt-Zweite 2019/20 Junioren-WM: Gold 2016 Rasnov, Bronze Einzel 2015 Sophie SORSCHAG (22) Geb.: 14. November 1998 in Villach (K) Wohnort: Reisach (K) Größe/Gewicht: 1,72 m/54 kg Familienstand: ledig Verein: SV Villach Hobbys: Skifahren, Radfahren, Langlauf Homepage: https://www.facebook.com/people/Sophie-Sorschag/100012887179387 Größte Erfolge: WM: Gold Team Oberstdorf 2021 Weltcup: 7. Titisee 2021 9. Rasnov und Ljubno 2021 Marita KRAMER (19) Geboren: 25. Oktober 2001 in Apeldoorn (Niederlande) 2008 Übersiedlung mit Familie nach Österreich Wohnort: Maria Alm (S) Familienstand: ledig Größe/Gewicht: 1,71 m/52 kg Verein: SK Saalfelden Homepage: https://austriandutchsisters.com/ Größte Erfolge: WM: Gold Team Oberstdorf 2021 4. Normalschanze Oberstdorf 2021 Weltcup: 4 Siege Sommer-GP: Gesamtsieg 2019 Junioren-WM: 3 Gold (Einzel, Team, Mixed-Team 2020), 1 Bronze (Team 2019) Sonstiges: Kramer ist Doppelstaatsbürgerin