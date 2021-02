Nordische WM: Unterweger im Langlaufsprint klar am Aufstieg vorbei

Steirerin fehlten in Oberstdorf als 49. 9,10 Sek. auf Top 30 - BILD

Die Steirerin Lisa Unterweger hat am Donnerstag bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Oberstdorf die Qualifikation für die Finalrunde im Langlauf-Sprint als 49. um 9,10 Sek. klar verpasst. Der große Rückstand auf die Top 30 nach knapp drei Minuten Laufzeit für die 1,2-km-Runde überraschte die 49. im 109-köpfigen Feld. "Woran es heute gelegen ist, keine Ahnung. Ich habe ein gutes Gefühl gehabt während des Rennens", sagte Unterweger der APA - Austria Presse Agentur.

Es sei eine Riesenüberraschung, dass sie so weit von der Qualifikation weg war. "Wenn alles passt, schaffe ich das normal", bekräftigte die 26-Jährige. Und in der vor allem bei sich daheim in Ramsau absolvierten Vorbereitung habe auch alles gepasst. "Grad beim Großereignis wollte ich es schaffen, dass ich es auf den Punkt treffe. Jetzt heißt es analysieren und schauen, wo man weitarbeiten kann." Am Sonntag geht es für Unterweger mit Barbara Walchhofer in den Skating-Teamsprint.

Im Einzel-Sprint war danach das ÖSV-Quartett Benjamin Moser, Michael Föttinger, Lukas Mrkonjic und Mika Vermeulen engagiert.