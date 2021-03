Aschenwald beginnt vor Hörl und Huber - BILD

In der letzten Skisprung-Konkurrenz der Nordischen Weltmeisterschaften in Oberstdorf geht das österreichische Männer-Team am Samstag (17.00 Uhr, live ORF 1) in der Reihenfolge Philipp Aschenwald, Jan Hörl, Daniel Huber und Stefan Kraft in die Konkurrenz. Das gab ÖSV-Chefcoach Andreas Widhölzl auf Nachfrage der APA - Austria Presse Agentur bekannt. Zuletzt in Seefeld 2019 hatten Aschenwald, Michael Hayböck, Huber und Kraft Silber geholt.