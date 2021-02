Nordische WM zum 3. Mal in Oberstdorf - ÖSV 1987, 2005 mit 3 x Gold

Dazu vier Mal Bronze - Skispringer holten vor 34 Jahren alle drei rot-weiß-rote Medaillen und 18 Jahre später zweimal Team-Gold - Kombinierer um Gottwald 2005 zweimal Dritte - GRAFIK

Oberstdorf ist zum dritten Mal Schauplatz Nordischer Ski-Weltmeisterschaften. Österreichs Athleten haben die beiden bisherigen Titelkämpfe 1987 und 2005 insgesamt drei Gold- und vier Bronze-Medaillen gebracht, keine in Silber. Vor 34 Jahren waren die Skispringer im ÖSV-Team klar tonangebend, gekrönt von Großschanzen-Gold von Andreas Felder. Mit beiden Mannschaftstiteln war es vor 16 Jahren nicht viel anders, aber da schlugen auch die Kombinierer mit zweimal Bronze zu.

Felix Gottwald führte das Team damals wie bei vielen anderen Großereignissen an. Im Einzel sorgte der Salzburger mit Rang drei für die erste rot-weiß-rote Medaille bei diesen Titelkämpfen, solo war er bei Weltmeisterschaften nur zwei Jahre davor im Val di Fiemme mit Silber erfolgreicher. Als 19. des Springens mit exakt zwei Minuten Rückstand behaftet, lag er in der Endabrechnung bloß 3,2 bzw. 1,8 Sek. hinter den Deutschen Ronny Ackermann und Björn Kircheisen.

In der Mannschaft kam Gottwald als Schlussläufer mit Michael Gruber, Christoph Bieler und David Kreiner zu seiner achten von letztlich insgesamt elf WM-Medaillen, ehe er seine Karriere 2011 mit 35 Jahren beendete. Im Langlauf 19 Sekunden hinter Norwegen als Zweite in die Loipe gegangen, musste Gottwald im Sprint um Silber hinter den Norskern Ackermann bzw. den Deutschen um 0,3 Sek. den Vortritt lassen.

Bei den Springern triumphierten Wolfgang Loitzl, der jetzige ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl, Thomas Morgenstern und Martin Höllwarth von der Normalschanze vor Deutschland und auf der Großschanze vor Finnland. Das war eine Genugtuung für die Enttäuschungen in den Einzelbewerben, in denen Loitzl als Sechster bzw. Siebenter der Beste war. Die besten ÖSV-Ergebnisse 2005 bei den Langläufern waren Rang fünf in der Herren-Staffel sowie zwei achte Plätze von Michael Botwinow.

18 Jahre davor war der 15. Februar Österreichs Jubeltag gewesen, zu Felders Großschanzen-Triumph kam Bronze von Ernst Vettori. Zwei Tage danach doppelten die beiden nach, wurden gemeinsam mit Richard Schallert und Franz Neuländtner hinter Finnland und Norwegen Dritte. Im Team-Bewerb der Kombinierer reichte es für Werner Schwarz, Günther Csar und Klaus Sulzenbacher als Vierte knapp nicht zu einer Medaille. Bestes Langlauf-Ergebnis war Platz neun in der Männer-Staffel um Alois Stadlober.

(GRAFIKEN 0211-21, 88 x 76 mm und 0212-21, 88 x 134 mm)