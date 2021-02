Nordkorea nutzt laut Menschenrechtlern Gefangene als Arbeitssklaven

Bei Ausbeute von Bodenschätzen

Nordkorea zwingt politische Gefangene Menschenrechtlern zufolge zur Zwangsarbeit etwa in der Kohleproduktion. Männer, Frauen und Kinder würden in Bereichen eingesetzt, in denen der Staat Bodenschätze ausbeute und gegen harte Währungen ins Ausland verkaufe, hieß es am Mittwoch in einer Studie der Menschenrechtsorganisation NKHR aus Südkorea. Die Zwangsarbeiter seien Teil eines Systems, das direkt mit dem nordkoreanischen Atomwaffen- und Raketenprogramm in Verbindung stehe.

Der Bericht fußt der NKHR zufolge unter anderem auf Interviews mit ehemaligen Gefangenen, die nach Südkorea fliehen konnten, Satellitenbildern sowie Daten der Regierungen aus Südkorea und den USA. Die Vereinten Nationen (UN) schätzen, dass bis zu 200.000 Menschen in Lagern festgehalten werden, die von Nordkoreas Geheimpolizei geführt werden. Einem UN-Bericht von 2014 sind die dort Folter, Vergewaltigungen, Zwangsarbeit und Hunger ausgesetzt. Die diplomatische Vertretung Nordkoreas in Genf reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme zu dem Bericht.