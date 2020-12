Nordmazedonien-Veto - Schieder fordert Druck auf Bulgarien

Blockade von Beitrittsgesprächen als Wahlkampf - Länderspezifische Berichte werden im Ausschuss vorgestellt

Scharfe Kritik an der Blockade Bulgariens, konkrete EU-Beitrittsgespräche mit Nordmazedonien zu beginnen, hat am Mittwoch der Vorsitzende der Nordmazedonien-Delegation im EU-Parlament und SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder geübt. Sofia torpediere damit nicht nur die Bemühungen der EU um einen transparenteren Beitrittsprozess, sondern auch Fortschritte im Land selbst, sagte Schieder in einem Onlinegespräch mit Journalisten. Und er forderte mehr Druck auf Bulgarien.

Schieder bedauerte, dass die EU-Minister sich am Dienstag nicht auf den Beginn von EU-Beitrittsgesprächen mit Nordmazedonien und Albanien noch in diesem Jahr einigen konnten. Die künftige EU-Ratspräsidentschaft "Portugal kann eine Lösung bringen", gab sich Schieder zuversichtlich, auch wenn Ministerpräsident Antonio Costa kein solcher "Balkanpolitiker" wie die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel sei. "Merkel hat anscheinend ihren Einfluss auf Boiko verloren", verwies Schieder auf Bulgariens Ministerpräsidenten Boiko Borissow. Es sei offensichtlich, dass "das Beispiel 'Problembär' in Europa Schule macht" und ähnlich wie Polen und Ungarn versucht werde, mit Blockade "innenpolitisches Kleingeld zu wechseln".

Den Hintergrund für die Haltung Sofias sieht Schieder in der im kommenden Jahr geplanten Parlamentswahl in Bulgarien. Die politischen Parteien würden diesen langschwelenden historischen Streit, der "die Volksseele zum Kochen bringen lässt", für Wahlkampfzwecke nutzen. Bulgarien habe aber nicht das "Recht", die Selbstbestimmung und kulturelle Identität eines Landes auszuhebeln, betonte Schieder. Die EU laufe Gefahr, das "Role Model" Nordmazedonien zu verspielen. Das Land habe durch die Einigung im Namensstreit mit Griechenland gezeigt, das es "gefährliche Nationalismen überwinden kann".

Konkret geht es Sofia in dem Streit mit Skopje um drei Aspekte: um die nordmazedonische Sprache, die von Sofia als bulgarischer Dialekt gesehen wird. Geht es nach Bulgarien, solle sie als "Sprache gemäß der Verfassung" bezeichnet werden. Den Revolutionär im Kampf gegen die Osmanen, Goze Deltschew, beanspruchen beide Völker für sich. Und drittens geht es um die Frage, ob es in Bulgarien eine mazedonische Minderheit geben kann, erläuterte Schieder. Mit diesen Fragen beschäftigt sich zwar eine Historikerkommission, aber die Experten "blockieren einander".

Schieder kündigte an, dass die Länderberichte am Donnerstag im außenpolitischen Ausschuss des EU-Parlaments vorgestellt werden. In dem Bericht zu Nordmazedonien würden die Fortschritte in grundlegenden Reformen anerkannt und Dialog eingefordert, sagte Schieder. Außerdem verwies er auf zwei Instrumente des EU-Parlaments: die gemeinsame parlamentarische Kommission, in der sich das nordmazedonische Parlament ("Sobranie") und das EU-Parlament mit politischen Fragen und dem Beitrittsprozess beschäftigen. Im zweiten Instrument - dem Jean Monnet Dialog - sei neben der Regierung, auch die Opposition vertreten.