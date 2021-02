Norwegen belässt Fangquote für Zwergwale unverändert bei 1.278

Minister hofft auf steigende Nachfrage nach Fleisch der Tiere

In Norwegen dürfen in diesem Jahr genauso viele Zwergwale gefangen werden wie in den Vorjahren. Die Fangquote für die Meeressäuger bleibt für 2021 unverändert bei 1.278 Exemplaren, wie die norwegische Regierung am Freitag mitteilte. Vergangenes Jahr hatten die norwegischen Walfänger insgesamt 503 Zwergwale getötet, 2019 waren es 429 gewesen.

"Beim norwegischen Walfang geht es um das Recht, unsere natürlichen Ressourcen auszunutzen. Wir handhaben das auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und in einer nachhaltigen Weise", sagte der konservative Fischereiminister Odd Emil Ingebrigtsen. Er hoffe, dass die Nachfrage nach Walfleisch weiter zunehmen werde.

Nach Angaben des Ministeriums gibt es mehr als 100.000 Zwergwale in norwegischen Gewässern. 13 Schiffe haben sich demnach 2020 am Walfang beteiligt. Umweltschützer kritisieren, dass das skandinavische Land seit 1993 den kommerziellen Fang von Zwergwalen erlaubt. Die Tiere werden bis zu elf Meter lang und wiegen rund acht Tonnen.