Norwegens Notenbank: Japanischer Konzern wegen Myanmar auf Watchlist

Siemens Österreich erhält 180-Mio.-Euro-Auftrag aus Norwegen Siemens Österreich hat einen Auftrag aus Norwegen an Land gezogen: Für 180 Mio. Euro werden in den nächsten Jahren 32 dreiteilige Züge an den norwegischen Schienenfahrzeugsbetreiber "Oslo Vognselskap AS" geliefert. Montiert werden die Züge in Wien, die Fahrgestelle kommen aus der Steiermark, berichtet das "WirtschaftsBlatt". Ein weiterer Auftrag "in der Größenordnung" stehe kurz vor dem Abschluss.