Norwegens Staatsfonds will mit Thyssen über Korruptionsrisiko reden

Fonds will Anteile nicht abstoßen - Thyssenkrupp: In der Frage von Korruption gibt es keinen Anlass - Japanischer Getränkekonzern Kirin wegen Myanmar auf der Watchlist des Staatsfonds

Thyssenkrupp wird die Schatten der Vergangenheit wohl nie ganz los. Über das Risiko von Korruption wolle er mit Thyssenkrupp sprechen, teilte der norwegische Staatsfonds am Mittwochabend mit. Aussteigen wolle er beim deutschen Konzern aber nicht, sondern das Thema aus seiner Position als Anteilseigner mit dem Management in Essen besprechen. Donnerstagfrüh tellte Thyssenkrupp klar, dass es keinen aktuellen Anlass für die Ankündigung gebe.

Die Norweger halten nach Daten von Ende des vergangenen Jahres 1,3 Prozent an dem Traditionskonzern. "Thyssenkrupp steht in regelmäßigem und konstruktivem Dialog mit seinen Investoren", betonte das Unternehmen. Dazu gehöre auch der norwegische Staatsfonds. In diesen Gesprächen gehe es immer wieder auch um Governance-Fragen, wie zum Beispiel die Umsetzung der Null-Toleranz-Politik bei Themen zur Einhaltung von Regeln und Gesetzen im Unternehmen. "Thyssenkrupp nimmt diese Zero-Tolerance-Policy sehr ernst und verfügt über ein etabliertes Compliance-System. Einen konkreten Anlass für Gespräche zu diesen Themen gibt es nicht."

Thyssenkrupp hatte in der Vergangenheit immer mal wieder mit Fällen von Korruption zu kämpfen, etwa im Geschäft mit Stahl, Bahnschienen oder Aufzügen. Diese hatten nicht nur das Image des Konzerns mit derzeit rund 100.000 Beschäftigten beschädigt. Der Konzern mit Sitz in Essen mussten oftmals auch Bußgelder und Entschädigungen in zweistelliger oder sogar dreistelliger Millionenhöhe zahlen.

Der 1996 gegründete Staatsfonds gehört mit Beteiligungen an etwa 9.100 Firmen zu den größten Vermögensverwaltern der Welt. Er nimmt Stellung zu Themen wie Umweltschutz, gute Unternehmensführung oder sozialen Fragen. Die Position, die er bezieht, wird oft von anderen Investoren übernommen.

Die norwegische Zentralbank hat den japanischen Getränkekonzern Kirin wegen geschäftlicher Verbindungen zum Militär in Myanmar im Visier. "Kirin hat vor Kurzem erklärt, diese geschäftliche Zusammenarbeit zu beenden, und die Umsetzung dieser Absicht wird im Rahmen der Beobachtung verfolgt werden", sagte die Zentralbank am Mittwoch. Die Zentralbank erwäge, Kirin aus ihrem 1,3 Billionen Dollar (1,1 Billionen Euro) schweren Staatsfonds auszuschließen, sollte die dem Militär gehörende Myanmar-Brauerei von dem Getränkeriesen nicht aufgegeben werden.

Kirin war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Das Unternehmen hatte Anfang Februar angekündigt, seine Mehrheitsbeteiligung an der Brauerei wegen des Militärputsches in Myanmar abzustoßen. Kirin wolle aber weiterhin sein Bier in Myanmar verkaufen. Das Geschäft in Myanmar macht weniger als 5 Prozent des weltweiten Bierabsatzes des japanischen Brauers aus, ist aber einer der wenigen Wachstumsmärkte des Konzerns. Angesichts des rückläufigen Bierkonsums im Inland expandiert Kirin in das Gesundheitswesen und andere Bereiche.