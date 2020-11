Norwegian-Mitarbeiter protestieren vor Parlament in Oslo

Um weitere staatliche Unterstützung für ihre angeschlagene Airline zu fordern - Regierung hatte weitere Hilfen abgelehnt - Unternehmen kündigte danach weiteren Personalabbau an

Mitarbeiter der angeschlagenen Billigfluglinie Norwegian haben vor dem norwegischen Parlament für staatliche Unterstützung für ihr Unternehmen demonstriert. Mit norwegischen Flaggen und Schildern mit Aufschriften wie "Redd jobbene vare" (Rettet unsere Jobs) und "Stott Norwegian" (Unterstützt Norwegian) forderten sie am Mittwoch vor dem Parlamentsgebäude in Oslo, dass die Politik ihrem Konzern unter die Arme greift und ihre Arbeitsplätze sichert.

Viele trugen dabei Arbeitskleidung, gelbe Warnwesten und Mund-Nasen-Schutz. Die Arbeitnehmerorganisation Parat sprach von 200 demonstrierenden Norwegian-Mitarbeitern.

Grund für den Protest war der Entschluss der norwegischen Regierung, der durch hohe Schulden und die Coronakrise in Bedrängnis geratenen Airline über die bereits bewilligten drei Mrd. Kronen (281,4 Mio. Euro) an garantierten Krediten hinaus keine weiteren direkten Finanzhilfen zu gewähren. Nach dem Beschluss hatte Norwegian am Montag bekannt gegeben, nun weitere 1.600 Angestellte beurlauben zu müssen. Das bedeutet nach Konzernangaben, dass nur noch 600 Menschen bei Norwegian beschäftigt sind - vor der Coronakrise waren es mehr als 10.000.