Norwegischer Holberg-Preis geht an US-amerikanische Philosophin

Martha C. Nussbaum erhält 580.000 Euro

Die US-amerikanische Philosophin Martha C. Nussbaum ist am Freitag mit dem norwegischen Holberg-Preis ausgezeichnet worden. "Sie erhält den Preis für ihre herausragenden wissenschaftlichen Leistungen in der Philosophie und angrenzenden Fachgebieten", hieß es in einer Mitteilung. Der Preis ist mit sechs Millionen Norwegischen Kronen (580.000 Euro) dotiert und wurde vom norwegischen Parlament gestiftet.

Nussbaum ist Professorin für Rechtswissenschaft und Ethik an der Universität Chicago. Sie hat den Angaben zufolge 26 Bücher geschrieben und rund 500 Artikel veröffentlicht, in denen sie tagesaktuelle Fragen behandelt, die konkrete wirtschaftliche, politische und juristische Konsequenzen für das praktische Leben haben. Ein großer Teil ihrer Arbeit handelt von menschlichen Emotionen. Übergreifendes Thema sei die menschliche Verletzlichkeit, sagte Nussbaum laut der Mitteilung.

Die Preisverleihung soll am 9. Juni in Bergen stattfinden, sofern die Reisebeschränkungen es zulassen. Der Holberg-Preis zeichnet Wissenschaftler aus, "die die internationale Forschung in einer der betreffenden Disziplinen auf entscheidende Weise beeinflusst und geprägt haben".