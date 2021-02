Norwegisches Nobelkomitee "entsetzt" über Militärputsch in Myanmar

"Schwerwiegender Rückschlag im Kampf für Demokratie und Menschenrechte"

Das Vergabegremium des Friedensnobelpreises hat sich bestürzt über die Lage in Myanmar gezeigt. "Das norwegische Nobelkomitee ist entsetzt über den Militärputsch in Myanmar und die Festnahme von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, Präsident Win Myint und anderen politischen Anführern", teilte das Komitee am Montagabend mit.

Suu Kyi hatte den Nobelpreis 1991 für ihren Kampf für die Demokratie in Myanmar erhalten. 30 Jahre nach der Verleihung des Preises habe das Militär die Demokratie nun erneut beiseite geschoben und führende Vertreter der rechtmäßig gewählten Regierung festgenommen, erklärte das Nobelkomitee. Der Putsch stelle einen schwerwiegenden Rückschlag im Kampf für Demokratie und Menschenrechte in Myanmar dar. Man fordere die sofortige Freilassung von Suu Kyi und anderen festgenommenen Politikern sowie die Einhaltung des Ergebnisses der Parlamentswahl im vergangenen Jahr.

Das myanmarische Militär hatte in der Nacht zum Montag die zivile Führung seines Landes entmachtet und einen einjährigen Ausnahmezustand verhängt. Neben der faktischen Regierungschefin Aung San Suu Kyi wurden mehrere Spitzenpolitiker des südostasiatischen Landes festgenommen, darunter auch Staatspräsident Win Myint.