"Not Banksy"-Monolith bei Glastonbury aufgetaucht

Skulptur in der Grafschaft Somerst entdeckt

Nach dem Auftauchen vieler ähnlicher Gebilde in aller Welt ist im Südwesten Englands ein Monolith mit der Aufschrift "Not Banksy" aufgetaucht. Die Skulptur war am Mittwochmorgen auf dem Hügel Glastonbury Tor in der Grafschaft Somerset entdeckt worden, wie unter anderem der "Evening Standard" berichtete. Auf die metallische Skulptur steht in schwarzen Lettern "Not Banksy" ("Nicht Banksy") geschrieben.

Außerdem ziert eine für die Werke des mysteriösen Streetart-Künstlers typische Ratte den Monolithen. Ob Banksy selbst hinter dem Werk steht oder es sich um einen Tribut an den berühmten Graffiti-Künstler handelt, war zunächst unklar. Auf Twitter-Fotos einer lokalen Fotografin ist unter anderem zu sehen, wie der Monolith umgekippt auf dem Boden liegt.

In den vergangenen Tagen waren in den USA, in Rumänien, auf der Isle of Wight, aber auch in Deutschland und mehreren weiteren Ländern solche Skulpturen aufgetaucht - und teilweise wenige Tage später wieder verschwunden.

Das löste großes Rätselraten in den sozialen Medien aus. Beobachter vermuteten Installationen von Künstlern oder eine Hommage an den Science-Fiction-Film "2001: Odyssee im Weltraum", in dem ähnliche Objekte eine Rolle spielen - andere witterten sogar Aliens. Zu manchen der Skulpturen bekannten sich später tatsächlich lokale Künstler, bei anderen ist die Entstehung noch immer ungeklärt.