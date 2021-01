Notruf-Affäre: Steirischer Polizist will Diversion annehmen

Ranghoher Beamter gab sich reuig und entschuldigte sich öffentlich

Ein hochrangiger steirischer Polizist, der nach einem Notruf einem Kollegen "die Wadl virerichten" wollte, will die ihm angebotene Diversion der Staatsanwaltschaft Klagenfurt annehmen. Das hat er am Freitag der "Kleinen Zeitung" gesagt. Außerdem entschuldigte er sich in einem Schreiben für sein Verhalten: "Es ist mir ein Anliegen, mein Bedauern über die Vorfälle im September 2019 auszusprechen."

Seitens der Staatsanwaltschaft hieß es am Freitag auf APA-Nachfrage, dass die verhängte Geldbuße bis Donnerstagabend zwar noch nicht am Konto der Justiz eingetroffen und der Akt damit noch nicht geschlossen sei, doch sobald die Überweisung einlangt, werde es so weit sein.

In dem in der "Kleine Zeitung" abgedruckten Schreiben, übernahm der Polizist die Verantwortung für sein Verhalten und bat die Öffentlichkeit sowie den betroffenen Kollegen um Entschuldigung. "Die Öffentlichkeit hat ein begründetes Interesse daran, dass sich Personen des öffentlichen Dienstes, umso mehr in Leitungsfunktionen, ihrer Verantwortung bewusst sind, sich angemessen verhalten. Ich habe diese Maxime durch meine emotionale und unsachliche Reaktion verletzt und somit fälschlicherweise den Eindruck erweckt, ein solches Verhalten könnte in Führungsebenen der Polizei Gebrauch finden. Das war ein Fehler und ich bereue ihn zutiefst."

Er habe in den vergangenen Monaten sein Verhalten selbstkritisch reflektiert. Mit dem Kollegen habe er sich "auf Augenhöhe" ausgesprochen. "Ich habe mich dazu entschlossen, die mir angebotene Diversion anzunehmen. Ich stehe zu meiner Verantwortung und es liegt mir sehr viel daran, das Ansehen der Polizei bestmöglich zu wahren. Die Diversion ist keine Verurteilung und keine Vorstrafe, sondern ein Bekenntnis zu meinem zugegebenermaßen emotionalen und dadurch unsachlichen Benehmen. Es war eine menschliche Fehlreaktion, aus der ich aber meine Lehren gezogen habe. Die Polizei ist eine lernende Organisation und wir sind Menschen, denen Fehler passieren können. Mir tut der Vorfall unendlich leid und selbstverständlich stelle ich mich dem noch zu führenden Disziplinarverfahren", ließ er wissen.