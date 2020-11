Novemberpogrom: Parteien gedenken der Opfer

Die österreichische Politik hat am Montag der Opfer des Novemberpogroms vor 82 Jahren gedacht. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner unterstrich in einer Aussendung, dass das Gedenken an die Novemberpogrome für die Sozialdemokratie ein "dauerhafter Auftrag ist, Antisemitismus, Hass und Hetze mit allen Mitteln zu bekämpfen. 'Niemals wieder!' heißt für uns, dass wir wachsam sein und konsequent gegen antisemitische und rassistische Tendenzen vorgehen müssen", sagte Rendi-Wagner.

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch betonte, dass "die jährliche Zunahme antisemitisch, rassistisch und rechtsextrem motivierter Gewalt besorgniserregend ist. Das muss Anlass für die Bundesregierung sein, die Arbeit am Aktionsplan gegen Rechtsextremismus endlich voranzutreiben", betonte Deutsch seine volle Unterstützung für das Mauthausenkomitee Österreich, das letzte Woche den von der Regierung angekündigten Nationalen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus eingefordert hatte.

FPÖ-Obmann Norbert Hofer bezeichnete die Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 als "schwärzesten Tag in Österreichs jüngerer Geschichte." Auf Anordnung des nationalsozialistischen Regimes seien vor 82 Jahren jüdische Mitbürger sowie deren Geschäfte, Betstuben und Synagogen attackiert und zerstört worden. Alleine in dieser Nacht fanden 400 Menschen den Tod. "Der heutige Tag steht im Zeichen von Gedenken und Erinnerung an die damaligen Vorgänge und ein Auftrag an alle Menschen in diesem Land dafür Sorge zu tragen, dass Antisemitismus in unserem Land keinen Platz haben darf", sagte der Dritte Nationalratspräsident.

Und er erinnerte daran, dass erst vor wenigen Wochen Graz Schauplatz einer antisemitischen Attacke war. Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde in Graz wurde attackiert, die Synagoge beschmiert und mit Steinen beworfen.