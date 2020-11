Nürnberg legt Pläne für neuen Konzertsaal auf Eis

Wegen der Kosten der Coronakrise

Angesichts klammer Kassen wegen der Coronakrise legt die Stadt Nürnberg den Bau eines neuen Konzerthauses auf Eis. Oberbürgermeister Marcus König verkündete am Dienstag ein Moratorium für die Pläne. Demnach wird der neue Konzertsaal westlich der denkmalgeschützten Meistersingerhalle in der laufenden Ratsperiode nicht mehr gebaut. Dabei waren die jahrelangen Planungen für den 200 Millionen Euro teuren Bau schon weit fortgeschritten.

Die Stadt sollte etwa die Hälfte der Kosten tragen, den Rest hätte das Land Bayern beigesteuert. Wegen der Coronakrise sei die Haushaltslage der Stadt aber so angespannt, dass diese sich das Großprojekt nicht mehr leisten könne, sagte König. Die Stadt will sich stattdessen auf die Sanierung des Opernhauses und anderer bestehender Bauten konzentrieren. Ursprünglich sollte der Bau des Konzertsaals an der Westseite der Meistersingerhalle mit 1.500 Plätzen 2021 beginnen, 2024 sollte der Betrieb beginnen.