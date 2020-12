Nutella-Hersteller Ferrero schluckt "Eat Natural"

Süßwarenhersteller expandiert im Bereich gesunde Snacks

Der italienische Süßwarenproduzent Ferrero, Hersteller des beliebten Schoko-Aufstrichs Nutella, expandiert im Bereich gesunde Snacks. So schluckt der italienische Konzern das britische Unternehmen "Eat Natural", Spezialist in der Produktion von gesunden Snacks wie Müsli- oder Sesam-Riegel. Das britische Unternehmen meldet einen Jahresumsatz von 55 Mio. Euro und beschäftigt 300 Personen.

"Wir wollen weiterhin wachsen und auf Diversifizierung unserer Produkte setzen", erklärte Ferreros Verwaltungsratspräsident Giovanni Ferrero in einer Presseaussendung. Das vor 23 Jahren gegründete Familienunternehmen Eat Natural ist derzeit in 25 Ländern der Welt präsent.

Ferrero ist in Großbritannien bereits mit dem Schokoladen-Hersteller Thorntons präsent, den die Italiener 2015 übernommen hatten. Der Konzern mit Sitz im piemontesischen Alba setzt zurzeit stark auf Auslandsexpansion. In Österreich ist Ferrero mit einer eigenen Niederlassung in Innsbruck präsent.