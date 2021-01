Nutzfahrzeug-Neuzulassungen in EU brachen 2020 fast ein Fünftel ein

Branchenverband ACEA: Besonders große Zurückhaltung bei großen Lkw

Die Coronakrise hat 2020 die Neuzulassungen bei Nutzfahrzeugen in Europa einbrechen lassen. Mit 1,716 Millionen Stück kamen in der Europäischen Union (EU) um 18,9 Prozent weniger Lastwagen oder Busse auf die Straßen als vor Ausbruch der Pandemie, wie aus Daten des Branchenverbands ACEA hervorgeht, die am Dienstag veröffentlicht wurden.

Trotz guter Ergebnisse im September und November seien die Zahlen 2020 in allen Märkten der EU mit Ausnahme von Dänemark um zweistellige Prozentwerte zurückgegangen, so der Verband. Von den vier größten Märkten sei Spanien auf Jahressicht mit 26,1 Prozent Rückgang am stärksten betroffen gewesen, gefolgt von Frankreich (-16,9 Prozent), Italien (-15,1 Prozent) und Deutschland (-14,8 Prozent). In Österreich betrug das Minus 18,2 Prozent.

Besonders stark war die Zurückhaltung der Unternehmen, wenn es um große Lastwagen ging: In der Kategorie über 16 Tonnen lag der Rückgang bei 27,3 Prozent und damit höher als bei den leichteren Lastwagen über 3,5 Tonnen (25,7 Prozent) und den Kleinlastern unter 3,5 Tonnen (17,6 Prozent). Bei Bussen stand ein Rückgang von 20,3 Prozent zu Buche.