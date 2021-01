Die New Yorker Börse hat die Streichung von drei chinesischen Telekomfirmen vom Kurszettel in die Wege geleitet. Der Ausschluss von China Telecom, China Mobile und China Unicom (Hong Kong) beruht auf einer Verordnung des US-Präsidenten Donald Trump vom November, die US-Investitionen in vom chinesischen Militär kontrollierte Firmen verbietet. China hat die Maßnahme kritisiert, die einige der größten Firmen des Landes betrifft.