Obdachloser bedrohte Wiener Senior mit Messer

Hatte 40-Jährigen zum Verlassen des Stiegenhauses aufgefordert - BILD

Ein Obdachloser hat am Sonntagnachmittag äußerst aggressiv auf die Aufforderung reagiert, ein Stiegenhaus in Wien-Alsergrund zu verlassen. Der verwahrloste 40-Jährige zückte ein Springmesser und bedrohte damit den 79-Jährigen in der Alserstraße, berichtete die Polizei am Montag.

Die Beamten nahmen den Mann in dem Mehrparteienhaus fest und stellten das Messer sicher. Der Österreicher wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt eingeliefert.