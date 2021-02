Obdachloser in Wiener Neustadt gestorben: Sturz löste Tod aus

Fremdverschulden laut Obduktion ausgeschlossen

Im Zusammenhang mit dem Tod eines Obdachlosen in Wiener Neustadt steht die Ursache fest. Der 40-Jährige starb laut Obduktion an den Folgen eines Sturzes, berichtete das Rathaus am Montag in einer Aussendung. Fremdverschulden wurde dezidiert ausgeschlossen.

Nachdem der Mann in den Morgenstunden des 20. Jänner leblos aufgefunden worden war, wurde über einen Erfrierungstod spekuliert. Der Magistrat betonte, dass sowohl in einer Notschlafstelle als auch in einer permanenten Unterkunft Plätze frei gewesen wären.