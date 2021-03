Oberbank will für 2020 Dividende von 0,75 Euro je Aktie vorschlagen

Oberbank werde auch 2012 um Gewinnzahlen kämpfen Mit einem Vorsteuergewinn von 126 Mio. Euro (plus 10,1 Prozent) und 111,2 Mio. Euro Nettogewinn nach Steuern (plus 13,1 Prozent) hat die Oberbank 2011 zweistellig zugelegt. Im Ausblick für 2012 äußerte sich die größte der Regionalbanken der 3-Banken-Gruppe aber eher gedämpft was das Umfeld betrifft.