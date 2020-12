Oberbank zahlt nach EZB-Okay Mini-Dividende

Je dividendenberechtigte Stamm-Stückaktie sollen 18 Cent ausgeschüttet werden

Nach dem grundsätzlichen Okay der Europäischen Zentralbank an die Banken, wieder Dividenden ausschütten zu dürfen, wird die Oberbank ihren Aktionären für 2019 eine Dividende von 18 Cent je dividendenberechtigte Stamm-Stückaktie ausschütten, gab die Bank am Montagabend bekannt. Die Auszahlung der Dividende erfolge am 18. Jänner 2021. Bereits Ende Mai zahlte das Institut die satzungsmäßig verpflichtende Mindestdividende von 18 Cent je Vorzugsaktie.

Zwar empfiehlt die Zentralbank weiterhin, die Banken mögen noch bis Herbst 2021 auf die Zahlung von Dividenden verzichten, allerdings rückte die EZB ein Stück weit vom generellen Dividendenstopp ab, der bis Jahresende galt.

Da die bisherige Empfehlung "betreffend Unterlassung diskretionärer Dividendenausschüttungen" der Europäischen Zentralbank aufgehoben wurde und auch kein gesetzlich zwingendes Ausschüttungsverbot bestehe, sieht die Oberbank nun die Bedingungen für eine Auszahlung erfüllt, heißt es in einer Aussendung der Bank.