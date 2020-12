Oberhaus stimmte zu: Britisches Parlament billigte Post-Brexit-Deal

Gesetz wird nun Königin Elizabeth II. vorgelegt

Das britische Parlament hat den Post-Brexit-Handelspakt zwischen Großbritannien und der Europäischen Union gebilligt. Nach dem Unterhaus stimmte am späten Mittwochabend auch das Oberhaus in London für das Ratifizierungsgesetz von Premierminister Boris Johnson. Nun wird das Gesetz Königin Elizabeth II. vorgelegt, die es als Staatsoberhaupt in Kraft setzt. Der formelle Akt wurde noch in der Nacht auf Donnerstag erwartet.

Die Mitglieder der zweiten Kammer - des House of Lords - hatten zuvor stundenlang über das Abkommen debattiert. In der Vergangenheit hatten die Lords Johnson mehrmals Niederlagen bei Abstimmungen über den Brexit zugefügt. Nun stimmten sie aber dem vorgelegten Gesetz zu. Der Deal, den Johnson nach langen Verhandlungen am Heiligen Abend mit der EU vereinbart hatte, soll einen harten Bruch mit der Staatengemeinschaft vermeiden. Dieser Donnerstag ist der letzte Tag der britischen Mitgliedschaft im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion. Um Mitternacht am 1. Jänner wird der britische EU-Austritt nach Ende einer Übergangsfrist auch wirtschaftlich vollzogen.