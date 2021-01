Oberösterreich wählt heuer: Die Zugpferde sind bereits fix

SPÖ und Grüne stehen schon in den Startlöchern - FPÖ und NEOS mit klaren Zielvorgaben - ÖVP will aus komfortabler Position spät in Wahlkampf starten - Spannende Koalitionsfrage

Das Jahr 2021 bringt Oberösterreich Landtagswahlen. Als wahrscheinlichster Termin gilt der 26. September. SPÖ und Grüne haben ihre Kandidatenlisten bereits fixiert und sind somit startklar. Bei der ÖVP, die unangefochten als Nummer eins ins Rennen geht, und der FPÖ, die ihre erste Landtagswahl nach dem Wien-Debakel zu schlagen hat, sind keine personellen Überraschungen zu erwarten. Die NEOS wollen es erstmals in den Landtag schaffen.

Derzeit dominiert ein schwarz-blaues Arbeitsübereinkommen mit Zweidrittelmehrheit die Proporzregierung. Ob diese Allianz hält, bleibt abzuwarten. FPÖ-Chef LHStv. Manfred Haimbuchner strebt dies an, ÖVP-Chef LH Thomas Stelzer hält sich bedeckt. Immerhin war Oberösterreich vorher zwölf Jahre lang Schwarz-Grün regiert, was ja nun auch das Vorbild im Bund ist und sich diesmal - anders als 2015 - zahlenmäßig wieder ausgehen könnte. Nach außen herrscht aber schwarz-blauer Koalitionsfriede: Auch wenn die Regierungspartner in Corona-Fragen und zur Linie der Bundesregierung nicht immer einer Meinung sind, so wurde bisher zumindest kein Krach nach außen getragen.

Der frühe Vorwahlkampf liegt bereits in der Luft, das Klima im Land ist zuletzt etwas rauer geworden und die Parteien beginnen ihr Profil zu schärfen, auch wenn das Corona-Thema (noch) alles überdeckt. Befeuert wird der Landtagswahlkampf in Oberösterreich traditionell auch dadurch, dass gleichzeitig Gemeinderäte und Bürgermeister gewählt werden - also vor dem Urnengang praktisch alle Ebenen im Wettbewerbsmodus sind.

Während die ÖVP zuletzt neben dem allgegenwärtigen Corona auch den politischen Islam in den Ring der Vorwahl-Themen geworfen hat und bei dem Thema Kante zeigen will, hat Haimbuchner ausdrücklich eine thematisch breite Aufstellung für die Wahl angekündigt und diesbezüglich "Überraschungen" in den Raum gestellt. Von der SPÖ ist zu erwarten, dass sie sich angesichts der aktuellen Lage auf das Thema Arbeit werfen wird. Als zweiten Schwerpunkt will man auf die Kinderbetreuung setzen, u.a. würden die Genossen die 2018 eingeführten Nachmittagsgebühren in den Kindergärten gerne wieder kippen. Bei den Grünen hat Stefan Kaineder die Linie viel enger auf das Kernthema Klimaschutz zugespitzt als sein Vorgänger Rudi Anschober.

Titelverteidiger Stelzer kann, obwohl zum ersten Mal Spitzenkandidat, dem Urnengang recht entspannt entgegensehen: Nachdem die Volkspartei 2015 herbe Verluste von 10,4 Prozentpunkten eingefahren und "nur" auf 36,4 Prozent gekommen war, sehen sie Umfragen derzeit wieder klar jenseits der 40 Prozent. Zudem kann er sich als Krisenmanager positionieren. Dementsprechend will die ÖVP den Wahlkampf möglichst kurz halten. Beim Wahlziel gibt man sich in der Landespartei überaus bescheiden: Stelzer solle "den klaren Auftrag der Wähler erhalten, als Landeshauptmann das Land aus der Krise zu führen". Wann und in welcher Form die Listen beschlossen werden, ist offen. Geht man vom 26. September als Wahltermin aus, müssten sie spätestens bis zur zweiten Augustwoche eingereicht werden.

Die FPÖ will voraussichtlich im April ihre Kandidatenlisten offiziell fixieren. Dass der für einen eher gemäßigten und staatsmännischen Kurs stehende Haimbuchner als blaue Nummer eins in die Wahlauseinandersetzung geht, ist sicher. Er hat bereits sein Wahlziel formuliert: Zweiter bleiben und mehr als 20 Prozent erreichen. Bisher sieht es so aus, als ob die FPÖ, die 2015 mit 15,07 Prozent plus auf 30,36 Prozent geklettert war und drei Regierungssitze ergattert hatte, in Oberösterreich durch Ibiza- und Spesenaffäre nicht so dramatisch abgestürzt ist wie etwa in Wien. Allerdings sitzt den Blauen auch die Ankündigung Heinz-Christian Straches im Nacken, in Oberösterreich antreten zu wollen. Hier hat sich aber noch niemand aus der Deckung gewagt.

Die SPÖ geht erstmals mit Landesrätin Birgit Gerstorfer an der Spitze ins Rennen. Sie hat die Partei nach einer Wahlniederlage 2015 (18,37 Prozent/minus 6,57 Prozentpunkte) und einer recht turbulenten Phase danach - der damalige Vorsitzende Reinhold Entholzer hatte in der Nacht vor dem Parteitag das Handtuch geworfen - die Genossen wieder in ruhigeres Fahrwasser geführt. Die Umfragewerte sind dennoch nach wie vor mau. Nummer zwei auf der Landesliste ist der Gewerkschafter Hans-Karl Schaller, Nummer drei Sabine Engleitner-Neu. Unklar ist, ob der neue Klubchef Michael Lindner - er übernahm Anfang Dezember den Fraktionsvorsitz, nachdem Christian Makor alkoholisiert einen Parkschaden gebaut hatte und zurückgetreten war - überhaupt ein Mandat bekommt, denn er steht im Wahlkreis Mühlviertel auf Platz zwei. Um ihn in den Landtag zu bekommen, müsste die SPÖ entweder besonders gut abschneiden oder der vor Lindner gereihte Erich Wahl verzichtet auf sein Mandat.

Die Grünen gehen mit einem komplett verjüngten Team ins Rennen: Nachdem Kaineder nach dem Wechsel Anschobers in die Bundesregierung als Spitzenkandidat feststand und im Juli auch schon offiziell dazu gekürt worden war, erfolgte im Dezember die Reihung auf der Landesliste dahinter. Lang gediente Mandatare wie Klubobmann Gottfried Hirz, die frühere Parteichefin Maria Buchmayr oder Ulrike Böker treten nicht mehr an. Vorne finden sich neue und jüngere Gesichter wie Dagmar Engl, Severin Mayr und Anne-Sophie Bauer. Ziel ist es stärker zu werden und "Taktgeber" zu sein. Das würde wohl am leichtesten mit einer Neuauflage von Schwarz-Grün gehen. Ihren Sitz in der Landesregierung würden die Grünen nach derzeitigem Stimmungsbild bequem halten, ein zweiter ist aber momentan nicht in Sicht. Die Latte von 2015 liegt bei 10,32 Prozent (plus 1,14 Prozentpunkte).

Die NEOS wollen 2021 in Oberösterreich erstmals in den Landtag einziehen. Wahlziel des designierten Spitzenkandidaten Nationalratsabgeordneten Felix Eypeltauer sind sechs Prozent bzw. drei Mandate, also Klubstärke. Man will sich als Opposition und als Kontrollkraft etablieren - für einen Sitz in der nach Proporzsystem zusammengesetzten Landesregierung wären allerdings auch rund zehn Prozent der Stimmen nötig. Die offizielle Listenerstellung erfolgt im dreistufigen NEOS-System und wird bei einer Landesmitgliederversammlung am 20. März finalisiert.