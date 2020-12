Oberösterreicher bei Skiunfall in Schladming schwer verletzt

23-Jähriger kollidierte mit zwei anderen Wintersportlern

Drei Skifahrer sind am Sonntag auf der Schladminger Planai (Bezirk Liezen) kollidiert und ein 23-jähriger Oberösterreicher wurde dabei schwer verletzt. Er wollte am Vormittag knapp unterhalb der Schafalm-Hütte zwischen den beiden anderen Skifahrern durchfahren, erfasste diese aber. Er selbst war nach seinem Sturz nicht ansprechbar und wurde von der Pistenrettung mittels Akia ins Tal gebracht und dann mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus geflogen, so die Polizei.