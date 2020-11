Oberösterreichische Raumordnungsnovelle wird beschlossen

Große Supermärkte nur mehr mehrgeschoßig - Grüne sehen zu viele Schlupflöcher und starten Online-Kampagne für Bodenschutz - SPÖ gegen Entwurf

Der oberösterreichische Landtag beschließt heute, Donnerstag, die Novelle des Raumordnungsgesetzes. Im Vorfeld gab es heftige Dispute darüber. Der zuständige Landesrat Markus Achleitner (ÖVP) spricht von "einem der schärfsten Gesetze der Republik zur Eindämmung des Flächenverbrauchs" und einem breiten Einbindungsprozess im Vorfeld. Die Grünen wollen im letzten Moment noch Änderungen erreichen und starten eine Online-Kampagne für Bodenschutz. Die SPÖ wird auch nicht zustimmen.

Das Gesetz sieht vor, dass leer stehende Gebäude genutzt werden sollen, bevor neues Bauland gewidmet wird. Auch Handelsflächen sollen prioritär in Ortszentren angesiedelt werden. Davon erhofft man sich gerade in Orts- und Stadtzentren eine Belebung. Kritiker sehen jedoch zu wenige verpflichtende Maßnahmen.

Achleitner will aber kein generelles Umwidmungs- oder Bauverbot, keine gesetzlich verankerten Baulandsicherungsverträge - diese wären seiner Ansicht nach verfassungswidrig - oder Leerstandabgaben und erst recht keine "Enteignung" bei Umwidmungen durch verpflichtende Abtretung eines Teils des betroffenen Grundes an die Gemeinde. Stattdessen verweist er auf die neue Widmungskategorie "Sozialer Wohnbau", in der ein Teil des Grundes der Gemeinde zu einem günstigeren Preis für den Bau billiger Wohnungen angeboten werden muss. Auch "überbordende Verpflichtungen" will er vermeiden. So ist etwa keine flächendeckende Grünzonenplanung vorgesehen. Sie soll nur dort erfolgen, wo sie durch den Siedlungsdruck unbedingt erforderlich sei.

Supermärkte ab 800 Quadratmeter - das ist laut KMU Forschung Austria die durchschnittliche Supermarkt-Größe in Österreich - müssen mindestens drei oberirdische Geschoße, etwa mit über dem Geschäft angesiedelten Büros und Wohnungen, aufweisen. Nur mehr die Pflichtstellplätze - einer pro 30 Quadratmetern Ladenfläche - dürfen ebenerdig errichtet werden, alle anderen müssen in Tiefgaragen oder auf Parkdecks untergebracht werden. Kleinere Supermärkte dürfen zwar eingeschoßig bleiben, es ist aber maximal die 1,5-fache Anzahl der Pflichtstellplätze zu ebener Erde erlaubt.

Die Grünen halten die Novelle für "ungeeignet, den rasanten Bodenverbrauch im Land zu stoppen", u.a. weil sie zu viele Ausnahmen für Supermärkte auf der grünen Wiese sehen. In einem Abänderungsantrag wollen sie beispielsweise die Zahl der ebenerdigen Parkplätze bei Geschäften und Betrieben weiter reduzieren und einen stärkeren Schutz von Agrar- und Erholungsflächen verankern. Da ein Beschluss der Novelle durch ÖVP und FPÖ aber als sicher gilt, starten sie zudem eine Online-Kampagne mit der Petition "Grünland retten - Boden schützen".

So wie die Grünen stimmt auch die SPÖ nicht zu: Sie sieht eine "vertane Chance für leistbares Wohnen und sorgsamen Umgang mit Grund und Boden". Zudem gebe es für umweltpolitische Ziele weder entsprechende Budgets noch Verbindlichkeit.