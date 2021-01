Oberösterreichischer Drogenlenker fuhr high zur Polizei

Anderer Drogenlenker überholte mit 208 km/h Zivilstreife

Ein 18-jähriger Probeführerscheinbesitzer ist am Sonntag high zur Autobahnpolizei Ried im Innkreis gekommen, um den Wagenschlüssel seines Freundes abzuholen. Dieser hatte am Tag zuvor wegen Drogen am Steuer der Führerschein abgeben müssen. Der 18-Jährige musste es ihm nach einem entsprechenden Test gleichtun und wird angezeigt. Zudem konfiszierte die Polizei 1,32 Gramm einer noch zu untersuchende Substanz bei seinem 15-jährigen Beifahrer.

Ein weiterer Drogenlenker wurde am Sonntag auf der Westautobahn (A1) zwischen Asten und Enns (Bezirk Linz-Land) aus dem Verkehr gezogen, nachdem er mit 208 statt der dort erlaubten 100 km/h eine Zivilstreife überholt hatte. Ein Drogentest war positiv. Der 23-jährige Probeführerscheinbesitzer musste seine Lenkeberechtigung vorläufig abgeben und wird ebenfalls angezeigt.