Obersteirer (51) soll Ex-Freundin mit Bagger angefahren haben

54-Jährige am Fuß verletzt - Mann war danach zwei Tage verschwunden

Ein seltsamer Vorfall beschäftigte in den vergangenen Tagen die Behörden im obersteirischen Murtal. Ein 51-Jähriger soll am vergangenen Freitag auf einem Firmenareal seine Ex-Freundin (54) mit einem Verladebagger angefahren und verletzt haben. Dann nahm er der Frau das Handy weg und flüchtete. Erst zwei Tage später konnte die Polizei ihn festnehmen. Er gab die Ereignisse zwar zu, bestritt aber, die Frau absichtlich verletzt zu haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Zu dem Zwischenfall war es am Freitag gegen 18.45 Uhr auf einem Firmengelände im Bezirk Murtal bei Verladearbeiten gekommen. Die Frau trug eine schwere Verletzung am linken Fuß davon und versuchte mit ihrem Mobiltelefon Polizei und Rettung zu verständigen. Der Mann entriss ihr jedoch das Telefon, brachte sie zum Büro der Firma und flüchtete.

Die Verletzte - die auch in dem Unternehmen arbeitet - konnte schließlich per E-Mail einen "Notruf" an die Polizei absetzen. Die Landesleitzentrale verständigte daraufhin die Einsatzkräfte. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem 51-Jährigen blieb vorerst ergebnislos. Erst in der Nacht auf Montag trafen Beamte den Flüchtigen zu Hause an und nahmen ihn vorübergehend fest. Nach der Befragung in der Polizeiinspektion Knittelfeld wurde er wieder freigelassen. Dem Obersteirer wurden rechtmäßig in seinem Besitz befindliche Waffen abgenommen, ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen.