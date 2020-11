75-Jähriger starb im Wald an der Unfallstelle

Ein 75-jähriger Obersteirer ist am Freitag beim Holzspalten mit seinem Gewand in seine Arbeitsmaschine geraten und hat dabei tödliche Verletzungen erlitten. Der Mann war in Wartberg im Mürztal (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) allein in seinem Wald, als es zum Unfall kam. Er dürfte auf der Stelle tot gewesen sein, sagte die Polizei auf APA-Nachfrage. Die näheren Umstände waren vorerst nicht bekannt.