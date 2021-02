60-Jähriger könnte selbst die Rettung verständigen

Bei Tischlerarbeiten im Keller seines Einfamilienhauses ist ein 60-Jähriger in Krakau (Bezirk Murau) am Freitag schwer verletzt worden. Der Mann geriet mit der linken Hand in die Kreissäge. Er konnte noch selbst die Rettung verständigen, der Hubschrauber brachte ihn nach der Erstversorgung ins UKH Klagenfurt, teilte die Polizei mit.