Obersteirer stürzte am Heimweg in ein Bachbett und starb

45-Jähriger prallte mit Kopf gegen Betonschwelle

Ein 45-jähriger Obersteirer ist in der Nacht auf Montag bei einem Sturz drei Meter tief in ein Bachbett ums Leben gekommen. Der Mann war zuvor in Scheifling (Bezirk Murau) zu Besuch bei einem Bekannten und verließ dessen Anwesen gegen 23.30 Uhr. Angehörige fanden den Mann am Montag gegen Mittag leblos in dem Bachbett. Die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod feststellen, hieß es am Dienstag in der Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark.

Eine Obduktion brachte schwere Verletzungen am Kopf und am Oberkörper zu Tage. Diese dürfte der Obersteirer beim Sturz erlitten haben, denn er war gegen einen über das Bachbett verlaufende Betonschwelle geprallt. Ein Fremdverschulden wird laut Polizei ausgeschlossen.