Obersteirische Pankl AG kauft weststeirische Krenhof AG

Grünes Licht der Wettbewerbsbehörde noch ausständig - Lieferant wird Tochterfirma

Die obersteirische Pankl AG-Gruppe kauft den Traditionsbetrieb Krenhof AG mit Sitz in Köflach. Die Weststeirer sind auf die Erzeugung von Gesenk-Schmiedeteilen aus Stahl für die Automobilindustrie spezialisiert und waren bisher schon Lieferant für die Pankl-Gruppe, hieß es am Dienstag in einer Aussendung. Krenhof mit seinen 260 Mitarbeitern soll die bestehenden Aluminium-Schmiedeaktivitäten der Kapfenberger Pankl Schmiedetechnik GmbH erweitern.

Der geplante Erwerb sei bei den zuständigen Wettbewerbsbehörden angemeldet worden und das Closing der Transaktion erfolge Anfang 2021. "Wir haben in der Pankl-Gruppe nicht nur einen wertvollen Kunden, sondern nun auch einen starken Eigentümer gewonnen, der unserem Unternehmen als strategischer österreichischer Investor beste Perspektiven für die Zukunft bietet", sagte Matthias Hartmann von der Krenhof AG. Die Weststeirer haben eigenen Angaben zufolge 2019 einen Umsatz von rund 50 Mio. Euro erzielt.

"Mit dieser Übernahme stärken wir die Struktur und das Know-how im Bereich unserer Schmiedetechnik", meinte Pankl-CEO Wolfgang Plasser. Über die Kaufsumme wurde Stillschweigen vereinbart.