Obersteirischer Landwirt von einem Stier im Stall schwer verletzt

44-Jähriger wollte das Tier von einer Kalbin trennen

Der Versuch, einen Stier und eine Kalbin zu trennen, hat am Freitag für einen Landwirt in Spielberg (Bezirk Murtal) mit schweren Verletzungen geendet. Die Tiere waren zur Zucht gemeinsam in einem Pferch gewesen und sollten wieder in separate Boxen. Doch der Stier wollte offenbar nicht weg und griff den 44-jährigen Bauern an. Dieser erlitt mehrere Verletzungen am Oberkörper und wurde mit dem Hubschrauber ins LKH Hochsteiermark in Bruck/Mur gebracht, teilte die Polizei mit.