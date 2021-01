"Ocean Viking" rettet im Mittelmeer 374 Migranten

Innerhalb von 48 Stunden

Das Hilfsschiff "Ocean Viking" hat innerhalb von 48 Stunden 374 Bootsmigranten im Mittelmeer vor Libyen aus Seenot gerettet. Unter ihnen seien 165 Minderjährige, von denen die überwiegende Mehrheit unbegleitet sei, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP am Samstag mit Bezug auf die Betreiberorganisation SOS Méditerranée. Rund 30 Kinder seien im Alter von zwölf Jahren oder jünger.

Das Schiff habe am Freitagabend 106 Personen an Bord geholt, teilte die Betreiberorganisation auf Twitter mit. Die Menschen kämen aus Guinea, dem Sudan und Sierra Leone. Bei der Rettungsaktion handelt es sich um den dritten Einsatz des Hilfsschiffs seit Donnerstag. Zuvor waren jeweils 149 und 119 Menschen gerettet worden. "Ocean Viking" war nach monatelanger Pause am 11. Jänner vom französischen Hafen Marseille ins zentrale Mittelmeer ausgelaufen.

In Libyen herrscht seit fast zehn Jahren Bürgerkrieg. Dabei hat sich das Land zu einem der wichtigsten Transitgebiete für Migranten auf dem Weg nach Europa entwickelt. Viele wollen über Italien nach Europa einreisen.