Ocean Viking rettete 120 Personen vor der libyschen Küste

Auch vier Kinder unter Überlebenden

Das Rettungsschiff "Ocean Viking", das vergangene Woche nach fünfeinhalb Monaten Pause wieder seine Mission im Mittelmeer aufgenommen hat, hat vor der libyschen Küste 120 Personen gerettet, die sich an Bord eines Schlauchbootes befanden. Zu den Überlebenden zählen auch vier Kinder, das Jüngste ist erst vier Wochen alt, twitterte die Crew des Schiffes.

Die italienische Küstenwache hatte die "Ocean Viking" im Juli im sizilianischen Hafen Porto Empedocle festgesetzt und dies mit Sicherheitsmängeln begründet. SOS Méditerranée, Betreiber des Schiffs, sprach dagegen von "behördlicher Schikane". Nach fünfmonatiger Blockade gaben die Behörden das Schiff dann im Dezember wieder frei. Nach Angaben der NGO waren dafür "kostspielige" Investitionen in neue Rettungsflöße und Schwimmwesten erforderlich.

Vor der Küste Libyens ist am Mittwoch ein Boot mit 53 Migranten an Bord gekentert. Zehn Überlebende berichteten, dass nach dem Unglück noch mindestens 43 Menschen vermisst seien, meldete die Initiative Alarm Phone, die sich für die Seenotrettung von Migranten einsetzt, per Twitter. "Wir sind traurig und wütend. Die EU tötet weiterhin Menschen an seinen Grenzen", protestierte das Hilfsnetzwerk am Mittwoch. Das Boot sei vor der Küste der libyschen Stadt Zuwara gekentert.