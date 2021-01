Ö1-Schwerpunkt zum 100. Geburtstag von Friedrich Dürrenmatt

Am Sonntag widmen sich einige Sendungen dem Schweizer Autor und Maler - Gedichte, Biografie, ein Museumsbesuch und "Indizien zu Friedrich Dürrenmatt"

Am 5. Jänner jährt sich der Geburtstag von Friedrich Dürrenmatt zum 100. Mal. Ö1 widmet dem Schweizer Schriftsteller, Dramatiker und Maler aus diesem Anlass in den kommenden Tagen mehrere Sendungen. Schwerpunkt ist der morgige Sonntag (3. Jänner) mit "Du holde Kunst", "Ambiente", "Ex libris" und "Tonspuren".

In "Du holde Kunst" ab 8.15 Uhr liest Roland Koch unter dem Titel "Die Welt da draußen ist ungewiss" Gedichte von Friedrich Dürrenmatt. Für den musikalischen Rahmen sorgen Werke u.a. von Jean Philippe Rameau, Johann Sebastian Bach und Erik Satie. Ab 10.05 Uhr besucht "Ambiente" das "Centre Dürrenmatt". Das erste Haus, das Dürrenmatt ab 1952 in Neuchatel bewohnte, wurde durch den Stararchitekten Mario Botta zu einem multifunktionalen Museum umgestaltet. Heute ist es als Literaturarchiv, Ausstellungsraum für Dürrenmatts Gemälde und als Gedenkstätte zugänglich.

"Ex libris" (16.00 Uhr) stellt Ulrich Webers Buch "Friedrich Dürrenmatt: eine Biographie" vor, und die "Tonspuren" (20.15 Uhr) bringen das Feature "Der Dichter und sein Richter. Indizien zu Friedrich Dürrenmatt". Das von Uwe Stolzmann gestaltete Feature aus 2012 nimmt den Dichter, der sich nicht nur in Werken wie "Der Richter und sein Henker" (1951) oder "Das Versprechen" (1958) mit der dunklen Seite des Menschen beschäftigte, selbst in die Zange - inklusive Anklage und Verteidigung.

In den "Gedanken für den Tag" (4.-5., 7.-9. Jänner, jeweils um 6.56 Uhr) spricht der Literaturwissenschafter Wolfgang Müller-Funk anlässlich des 30. Todestages von Max Frisch und des 100. Geburtstages von Friedrich Dürrenmatt über Identität und Gewalt, über das Tragikomische, die Macht und die Verführbarkeit des Menschen. Und in den "Radiogeschichten" ist am Montag, den 4. Jänner ab 11.05 Uhr Dürrenmatts Erzählung "Der Hund" zu hören.

(S E R V I C E - https://oe1.orf.at/duerrenmatt )