ÖAMTC - Pauschalreisen für heurigen Sommer sicherste Option

Kostenfreie Stornomöglichkeit heuer besonders wichtig

Wer diesen Sommer verreisen will, ist wegen der Coronapandemie nach wie vor großen Unsicherheiten ausgesetzt. Die sicherste Option seien daher heuer Pauschalreisen, denn sie würden den besten Schutz bieten, sollte man die Reise nicht antreten können oder der Veranstalter insolvent werden, sagt die Juristin des Verkehrsclubs ÖAMTC, Verena Pronebner, am Donnerstag. Wichtig sei vor allem, dass man sich vom Veranstalter die Möglichkeit eines kostenlosen Stornos zusichern lässt.

"Wer trotz der für Sommer noch ungewissen Lage bereits buchen möchte, sollte sich unbedingt vom Veranstalter schriftlich zusichern lassen, dass ein kostenloses Storno aufgrund der Pandemie möglich ist", so Pronebner. Auch für Individualurlauber seien die richtigen Stornokonditionen heuer das Um und Auf. "Auch hier ist bei einer Buchung für dieses Jahr eine individuelle Vereinbarung mit dem Beherbergungsbetrieb ratsam, dass 'coronabedingt' bis kurz vor der Anreise kostenfrei storniert werden kann", so die ÖAMTC-Juristin.

Möchte man ins Ausland verreisen, sei zudem zu beachten, dass sich ein Recht auf kostenfreie Stornierung für den Fall, dass das Hotel keine Touristen beherbergen oder der Hotelgast wegen Corona-Maßnahmen nicht verreisen darf, nach dem Recht des Staates richtet, in dem die Unterkunft liegt. "In Österreich wäre ein kostenfreies Storno in diesen Fällen möglich", so der ÖAMTC.

Komplexer als bei Hotelbuchungen ist die Sachlage bei Flügen. Eine kostenlose Stornierung sei hier nicht gesichert. "Denn grundsätzlich hat man eine sichere und weitgehend pünktliche Beförderung an die gewünschte Destination gebucht, nicht aber den problemlosen Aufenthalt vor Ort", so Pronebner. Zudem gebe es nach wie vor keine Absicherung vor Airline-Insolvenzen, ebenso gebe es keine Absicherung gegen Insolvenzen von Hotels und Beherbergungsbetrieben.