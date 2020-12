OECD stellt Österreichs Wohnungsgemeinnützigkeit gutes Zeugnis aus

Als Best-practice-Modell für leistbares Wohnen, Kosteneffizienz und Vermögensbindung angesehen - Rießland: GBV-Angebot drückt Mieten, daher nur 5 Prozent Mietbeihilfenquote in Österreich

Die OECD gibt dem österreichischen Modell der Wohnungsgemeinnützigkeit ein gutes Zeugnis. In Bezug auf leistbares Wohnen, Kosteneffizienz und Vermögensbindung wird das System als optimale Vorgangsweise angesehen. Gemeinnützige Wohnungsanbieter könnten eine wichtige Rolle in der Schaffung von leistbarem Wohnraum einnehmen, insbesondere in Kombination mit der Sozialbindung des erwirtschafteten Vermögens, heißt es seitens der OECD auch als Empfehlung an andere Länder.

Vor allem wegen seiner Kosteneffizienz und dem Prinzip der Vermögensbildung stoße das österreichische Modell bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) mittlerweile auf großes Interesse, sagte der Obmann der Gemeinnützigen Bauvereinigungen (GBV), Bernd Rießland, im Gespräch mit der APA. Das erwirtschaftete Kapital der Gemeinnützigkeit fließe durch seinen revolvierenden, also rückfließenden Charakter wiederum in diesen Sektor der Wohnungswirtschaft. Damit würden neue Wohnungen errichtet oder bestehende renoviert.

Die Sicherung eines funktionierenden Wohnungsmarktes durch das auf Kostendeckung basierende Angebot der GBV senke die Mieten dramatisch, betont Rießland. Um Wohnen für die Menschen leistbar zu machen, zahle Österreich lediglich 5 Prozent aller Mietaufwendungen an die Vermieter, gehe aus Daten des EU-Statistikamts Eurostat hervor. Im EU-Durchschnitt würden die Staaten 18 Prozent an Wohnzuschüssen zahlen, in einzelnen Ländern würden die Wohnbeihilfen sogar 27 bis 53 Prozent ausmachen. "Je marktliberaler ein System ist, desto höher ist der Preis dafür", lautet die Schlussfolgerung für Rießland.

Das starke Interesse der an sich marktwirtschaftlich orientierten OECD am Gemeinnützigkeits-Modell zeige auch, dass der Mangel an leistbarem Wohnraum zunehmend als ein volkswirtschaftliches Problem erkannt werde, das sich etwa in der Schwächung der Kaufkraft, einer geringeren Arbeitskräftemobilität und durch Chancenungleichheit manifestiere, so der GBV-Obmann. Es sei positiv, wenn man sehen könne, dass die OECD verstanden habe, dass Wohnen kein normales Produkt sei. Und es sei ein Unikum, dass die OECD nun sogar konkrete Elemente der Wohnungsgemeinnützigkeit als Lösungsansätze vorschlage.