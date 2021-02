Öffnungen sorgen für leichte Entspannung am Arbeitsmarkt

Regierungsmitglieder versuchen positive Signale in Wirtschaftskrise zu senden

Gleich drei Regierungsmitglieder sind am Dienstag ausgerückt, um rund um die tiefe Corona-Wirtschaftskrise in Österreich zu beruhigen und gleichzeitig zu erklären, warum Österreich derzeit im EU-Vergleich weniger gut dasteht. So rechnet Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) damit, dass die Daten bei der diese Woche anstehenden Wirtschaftsprognose der EU-Kommission vergleichsweise schwach ausfallen werden - "wegen der Struktur" der österreichischen Wirtschaft.

Der Tourismus macht einen sehr hohen Teil der Wertschöpfung aus und ist derzeit praktisch nicht vorhanden. "50 Prozent aller Winterurlaube in Europa geschehen üblicherweise in Österreich. Entsprechend dieser Zahl ist es nachvollziehbar, dass vor allem Österreich durch die Pandemie stark getroffen ist", sagte Blümel.

Zudem seien die Rückgänge im privaten Konsum in Österreich wesentlich. Und auch diese seien stärker ausgefallen als im EU-Durchschnitt, erläuterte der Finanzminister am Dienstag vor Journalisten in Wien. Österreicher würden im EU-Vergleich relativ zum BIP überdurchschnittlich viel in den besonders vom Lockdown betroffenen Branchen wie Gastronomie und Hotels (7 Prozent vs. 4,5 Prozent EU-Schnitt) konsumieren. Diese Faktoren würden sich in der anstehenden Prognose der EU-Kommission niederschlagen.

Positiv sei jedenfalls Österreichs "Standing" als Schuldner an den Finanzmärkten, hob Blümel hervor. Auch die zarten Lockerungen, die derzeit geschehen, seien richtig. "Die Öffnung mit gleichzeitigen Verschärfungen in der Lockerung ist wichtig für die Wirtschaft und generell für die Moral der Österreicher."

"Die Situation am Arbeitsmarkt ist natürlich nach wie vor schwierig", sagte der neue Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP). Die Öffnungsschritte würden leichte Entspannung bringen. Bleibe die Öffnung, werde sich der Trend verfestigen. Alles stehe und falle aber, dass auch wirklich offen bleibe. Jedenfalls stünden nach Rekorden im Vorjahr für den Arbeitsmarkt 2021 die größten Mittel zur Verfügung, die es jemals gegeben habe - für Förderungs-, Qualifizierung- und Krisenmaßnahmen wie Kurzarbeit.

Kocher strich auch die Vermittlungstätigkeit des Arbeitsmarktservice (AMS) hervor. Im Jänner habe es 270.000 Vermittlungen gegeben. "Mehr als jeder Zweite Arbeitslose hat ein Vermittlungsangebot erhalten. Wichtig ist, dass die Vermittlung trotz der Krise und der Kurzarbeitsabrechnung (die das AMS tätigt, Anm.) aufrecht bleibt", sagte Kocher. Die neuesten Arbeitslosezahlen - knapp 526.000 Menschen - bedeuteten auch im Vorjahresvergleich ein leicht positives Signal.

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) sprach von drei Säulen, die Österreich in der Krise Stabilität bringen würden. Das seien die Industrie, der Bau und der Export. Sehr gut funktioniere auch die Investitionsprämie, bekräftigte die Politikerin.