ÖGB fordert Überbrückungsgeld für ältere Langzeitarbeitslose

Katzian: Überbrückungsgeld in Höhe von 70 Prozent der Nettoersatzrate für Arbeitslose, die wenig bis keine Beschäftigungsperspektive haben und maximal fünf Jahre vor der Pension stehen

ÖGB-Chef Wolfgang Katzian fordert ein Überbrückungsgeld in Höhe von 70 Prozent der Nettoersatzrate für Arbeitslose, die wenig bis keine Beschäftigungsperspektive haben und maximal fünf Jahre vor der Pension stehen. "Wer sein ganzes Leben lang gearbeitet hat und dann arbeitslos wird, darf nicht zum Bittsteller werden", so der Präsident des Österreichischischen Gewerkschaftsbundes am Freitag in einer Aussendung.

Katzian verwies auf die hohen Arbeitslosenzahlen aufgrund der Coronakrise. Ältere Arbeitslose hätten derzeit noch schlechtere Chancen, wieder einen neuen Job zu bekommen, als vor der Corona-Pandemie. "Mit dem von uns vorgeschlagenen Überbrückungsgeld würden ältere Langzeitarbeitslose mit ohnehin schlechten Jobaussichten sozusagen vom Arbeitsmarkt genommen und finanziell abgesichert werden", so der Spitzengewerkschafter. Damit fiele nicht nur der Wettbewerb mit Jüngeren bei der Jobsuche weg, sondern auch die psychische Belastung einer schwierigen Arbeitsplatzsuche.