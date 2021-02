Ökonom Daniele Franco ist Italiens neuer Wirtschaftsminister

Generaldirektor der italienischen Notenbank Daniele Franco zählt zu den Fachleuten im neuen Kabinett Draghi

Der Generaldirektor der italienischen Notenbank Daniele Franco ist der neue Wirtschaftsminister im technokratisch-politischen Kabinett von Ex-EZB-Chef Mario Draghi. Damit übernimmt wieder ein Ökonom das Amt des Wirtschaftsministers, nachdem der Posten im Vorgängerkabinett von Giuseppe Conte vom Sozialdemokraten Roberto Gualtieri bekleidet worden war.

Der 1953 in Trichiana in der Dolomiten-Provinz Belluno geborene Franco kann auf eine lange Karriere in den Institutionen zurückblicken. Nach dem Studium der Politikwissenschaften in Padua und einem Master in Wirtschaftswissenschaften an der Universität York wurde er 1979 in der Banca d'Italia angestellt und arbeitete dort in der Forschungsabteilung bis 1994. Im gleichen Jahr wechselte er als wirtschaftlicher Berater in die Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen der Europäischen Kommission. 1997 kehrte Franco zur Banca d'Italia zurück und war in verschiedenen leitenden Funktionen tätig.

Von 2013 bis 2019 war er Chef des zentralen Rechnungsamtes des Staates, einem dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen unterstellten Ressort. In diesem Amt stand er mehrmals in der Kritik der Regierungen von Matteo Renzi und Giuseppe Conte, da er Zweifel an der finanziellen Deckung einiger finanzpolitischer Maßnahmen äußerte. Im Mai 2019 übernahm Franco die Position des stellvertretenden Generaldirektors bei der Banca d'Italia und seit Jänner 2020 ist er der Generaldirektor der italienischen Notenbank.

Franco sprach sich zuletzt für Maßnahmen zur Reduzierung der hohen Staatsschuld in Italien aus, die infolge der Corona-Pandemie auf über 150 Prozent schnellen wird. Mit den Geldern aus dem EU-Wiederaufbauprogramm "Next Generation" wünscht sich Franco Investitionen für Bildung und Innovation.