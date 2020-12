Ökonom - Deutschland droht 2021 ein Fehlstart durch längeren Lockdown

Krämer: "Pandemie-Bekämpfung konzentriert sich leider auf das bloße Schließen einzelner Wirtschaftszweige" - Altmaier: Deutschlands wirtschaftliche Probleme erst 2022 überwunden

Der deutschen Wirtschaft droht wegen der verlängerten Coronamaßnahmen ein Fehlstart im kommenden Jahr. "Ich erwarte, dass der Lockdown am Ende nicht nur bis zum 10. Jänner verlängert wird, sondern einen Großteil des ersten Quartals betrifft", sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. "Deshalb dürfte das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal erneut etwas zurückgehen."

"Deutschland droht zum Jahresbeginn ein wirtschaftlicher Fehlstart", so Krämer. Die hohen Ausgleichszahlungen an die betroffenen Dienstleister dürften den wirtschaftlichen Schaden allenfalls begrenzen, aber nicht verhindern, sagte Krämer. Bund und Länder hatten sich auf eine Verlängerung des seit Anfang November geltenden Teil-Lockdowns bis zum 10. Jänner geeinigt, der vor allem das Hotel- und Gastgewerbe sowie andere Dienstleister trifft. Am 4. Jänner will die Chefrunde von Bund und Ländern zudem entscheiden, wie es in dem Monat mit den Corona-Maßnahmen weitergehen soll.

"Leider konzentriert sich die Pandemie-Bekämpfung noch immer auf das bloße Dichtmachen einzelner Wirtschaftszweige, was extrem teuer ist", sagte Krämer. "Stattdessen brauchen wir regelmäßige Tests in allen Alten- und Pflegeheimen, eine bessere Corona-App und mehr Schulbusse, damit sich Kinder und Jugendliche nicht in überfüllten Bussen anstecken."

Die deutsche Wirtschaft hatte sich im Sommer mit einem Rekordwachstum von 8,5 Prozent vom coronabedingten Einbruch um 9,8 Prozent im Frühjahr erholt. Im laufenden vierten Quartal dürfte sie aber wieder schrumpfen, sagen die meisten Ökonomen voraus. Der Industriestaaten-Organisation OECD zufolge wird das deutsche Bruttoinlandsprodukt 2021 um 2,8 Prozent und 2022 um 3,3 Prozent wachsen. Für das ablaufende Jahr wird dagegen mit einem Einbruch von 5,5 Prozent gerechnet, da die Verbraucher weniger konsumieren und die Unternehmen weniger investieren dürften. Zudem wird ein Rückgang des Exports erwartet.

Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie werden laut Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) erst 2022 überwunden sein. "Wir werden, bis wir die wirtschaftlichen Probleme alle überwunden haben, sicherlich noch brauchen bis in die erste Jahreshälfte 2022", sagt er RTL/ntv. "Aber dann können wir es schaffen, dass wir stärker dastehen als vor der Pandemie." Er fordert einen "realistischen Blick". Zwar hätten er und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) ihr Versprechen der "Finanz-Bazooka" eingehalten. Damals sei es aber auch um KfW-Kredite an Mittelständler gegangen. "Das, was einige daraus verstanden haben, nämlich, dass der Staat in unbegrenztem Maße Geld für alle Wünsche ausgeben kann, das hat sich als nicht darstellbar erwiesen. Das war von vorneherein klar."