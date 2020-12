Ökonomen-Stimmen zur Lockerung der EZB-Geldpolitik

"Gerechtfertigt und erwartet - wird Konjunktur stützen" - "Der heutige Nachschlag dürfte nicht der letzte gewesen sein"

Die Europäische Zentralbank (EZB) weitet ihre Hilfen für die coronageschwächte Wirtschaft im Euroraum massiv aus. Sie stockte ihr billionenschweres Pandemie-Anleihekaufprogramm PEPP am Donnerstag um weitere 500 Mrd. Euro auf und verlängerte die Käufe bis März 2022. Experten sagten in ersten Reaktionen:

Uwe Burgert, Chefvolkswirt LBBW:

"Insgesamt hat die EZB ihre Entscheidung unter das Motto gestellt, 'low for longer, but not lower for longer'. Angesichts der Pandemiefolgen für Wirtschaft und Konjunktur ist das gerechtfertigt und war auch im Großen und Ganzen nach den vorhergehenden Andeutungen der EZB erwartet worden. Die Konjunktur wird es stützen. Aber man wird sehen, ob damit schon der Höhenflug des Euro am Devisenmarkt gestoppt wird. Der eine oder andere dürfte mehr erwartet haben. Möglicherweise wird man bei der EZB doch nochmal über eine Leitzinssenkung nachdenken müssen."

Alexander Krüger, Chefvolkswirt Bankhaus Lampe:

"Die EZB hat ihre Notenpresse erneut höher geschaltet. Mit ihrem großen Maßnahmenbündel bringt sie ihre Unzufriedenheit über die niedrige Wachstums- und Inflationsdynamik im Euroraum zum Ausdruck. Nicht zuletzt wegen der Wirkungsverzögerung der Geldpolitik ist eine baldige Abhilfe aber kaum zu erwarten. Covid-19 und strukturell niedrige Inflationsraten sind geldpolitisch nicht zu bekämpfen.

Insofern hat die EZB den Moment vor allem dazu genutzt, ihre verdeckte monetäre Staatsfinanzierung fortzusetzen und günstige Finanzierungssätze auf mittlere Sicht zu sichern. Ob ihr das gelingen wird, ist fraglich. Denn die Aufstockung dürfte nur bei moderatem Kauftempo bis März 2022 reichen. Dies vor allem auch deshalb, weil die Zusatzkäufe im APP-Programm nun entfallen. Auch wegen der 2021 noch steigenden Staatsverschuldung sieht es stark danach aus, dass der heutige Nachschlag nicht der letzte gewesen ist."

Thomas Gitzel, Chefvolkswirt VP Bank:

"Die EZB zollt der zweiten Coronawelle Tribut. Die Eindämmungsmaßnahmen im Kampf gegen Covid-19 hinterlassen in der Eurozone schwere wirtschaftliche Schäden. Die konjunkturelle Erholung während der Sommermonate währte nicht lange. Im Schlussquartal 2020 sieht sich der gemeinsame Währungsraum einem neuerlichen BIP-Rückgang gegenüber. Für das erste Quartal des neuen Jahres ist kaum mit einer Besserung zu rechnen. Da die Anzahl der Neuinfektionen in Deutschland auf hohem Niveau bleibt und der 'Lockdown light' damit nicht den gewünschten positiven Effekt zeigt, wird es in der größten Volkswirtschaft der Eurozone vermutlich spätestens zu Jahresbeginn scharfe Eindämmungsmaßnahmen geben. Der Start in das Jahr 2021 wird damit für die gesamte Eurozone äußerst holprig ausfallen.

Die EZB musste also handeln, um ihren Teil zur Krisenbewältigung beizusteuern. Das Ende der Fahnenstange ist dabei noch nicht erreicht. Christine Lagarde wird auch im kommenden Jahr geldpolitischen Beistand leisten."

Friedrich Heinemann, ZEW:

"Die EZB läuft zunehmend Gefahr, mit ihren massiven Staatsanleihekäufen und der nun erfolgten Laufzeitverlängerung jedes Maß zu verlieren. Wenn sogar zehnjährige griechische Staatsanleihen trotz anhaltender Überschuldung des Landes nur noch eine Rendite von 0,6 Prozent aufweisen, dann ist dies eindeutig eine Übertreibung. Es ist zwar richtig, dass die EZB in der Krise exzessive Zinsaufschläge verhindert. Die fast völlige Einebnung der Renditen für Staatsanleihen in der Eurozone geht inzwischen jedoch über ein nachvollziehbares Ausmaß hinaus."

Hinzu kommt, dass die Staatsanleihekäufe der Euro-Zentralbanken inzwischen ganz einseitig auf wenige Hochschuldenländer ausgerichtet sind. So beträgt die Übergewichtung Italiens im Vergleich zum Kapitalschlüssel seit März 25 Prozent. Dank Zulassung hochwirksamer Impfstoffe ist die Eindämmung der Pandemie zum Jahresende 2021 inzwischen hochgradig realistisch. Die EZB muss ihrerseits endlich Vorbereitungen treffen, die inzwischen faktisch völlige Abhängigkeit Südeuropas vom Geld der Notenbanken zu verringern. Die große Aufgabe für den EZB-Rat für 2021 ist, den Exit aus den Anleihekäufen behutsam und trotzdem glaubwürdig zu kommunizieren. Denn diese sind in Höhe und Struktur nicht länger als bis zum jetzt verkündeten Datum März 2022 zu verantworten. Sonst ist der Vorwurf der monetären Staatsfinanzierung auch bei noch so wohlwollender Bewertung des EZB-Handelns immer schwerer zu entkräften."

Holger Schmieding, Chefvolkswirt Berenberg Bank:

"Keine große Überraschung. Mit 500 Milliarden Euro mehr an Anleihekäufen bis März 2022 und drei weiteren langfristigen Refinanzierungsangeboten für Banken bleibt sie am unteren Rand der Erwartungen. Dafür hat sie aber einige weitere technische Einzelheiten ihrer Programme so angepasst, dass dies den geldpolitischen Impuls verstärkt.

Insgesamt hat die EZB geliefert. Sie stützt die Konjunktur. Sobald die zweite Welle der Pandemie ausgelaufen ist, dürfte der geldpolitische Rückenwind die Konjunktur spürbar beflügeln, spätestens ab April nächsten Jahres."

Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirt KFW:

"Die Entscheidungen des EZB-Rats wurden fast so gespannt erwartet wie das Christkind. Indem die EZB die Zinsen für Staatsanleihen mit dem Wertpapierankaufprogramm PEPP überall niedrig hält, möchte sie sicherstellen, dass die fiskalpolitischen Stützungsmaßnahmen nicht zu früh zurückgezogen werden. Zwar erinnert die Aufstockung aktuell an Nachtanken bei halbvollem Tank, aber am Ende müssen die Mittel auch nicht vollständig aufgebraucht werden."