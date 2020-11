Ökosteuerreform - Autofahrer-Clubs gegen NoVA-Erhöhung

ÖAMTC sieht vor allem Familien belastet, ARBÖ spricht von unfairem Vorhaben - Kritik von SPÖ und FPÖ aus unterschiedlichen Gründen

Auch die Autofahrer-Clubs lehnen die im Zuge der Ökosteuerreform bekannt gemachten Änderungen bei der Normverbrauchsabgabe (NoVA) ab. Weitere Erhöhungen träfen insbesondere Familien, warnte der ÖAMTC am Samstag in einer Aussendung. Für den ARBÖ ist dieses Vorhaben "unverständlich, unfair und nicht sozial". Auch SPÖ und FPÖ kritisierten aus unterschiedlichen Gründen die weiteren Schritte bei der Steuerreform.

"Schlechte Nachrichten für Autokäufer" sieht der ÖAMTC angesichts des Gesetzesentwurfs. Gerade Familien würden besonders tief in die Tasche greifen müssen, da sie größere und damit verbrauchsstärkere Autos benötigen, kritisierte Verkehrswirtschaftsexperte Martin Grasslober. "Kaum ist die eine Änderung im Steuersystem umgesetzt, wird seitens der Bundesregierung einen Gang raufgeschalten und die nächste Abgabenerhöhung für Autofahrer diskutiert", kritisierte auch ARBÖ-Generalsekretär Gerald Kumnig.

Für FPÖ-Budgetsprecher Hubert Fuchs werden insbesondere Kraftfahrzeuge teurer, die von Kleingewerbetreibenden verwendet werden. "Dieses schwarz-grüne Vorhaben ist ein Angriff auf die vielen kleinen Unternehmer, die derzeit ohnehin durch die Covid-19-Krise und die bürokratischen Hilfsmaßnahmen an den Rand des Ruins getrieben werden", meinte er daher. Steuerliche Erleichterungen beim Pendlerpauschale würden wiederum sehr überschaubar sein, findet der Freiheitliche.

Zu wenig wiederum sieht die SPÖ in den Regierungsplänen. "Den immer wieder angekündigten großen Wurf in Sachen ökosoziale Steuerreform" kann Budgetsprecher Jan Krainer nicht erkennen, wie er in einer Aussendung betonte. Es handle sich um Einzelmaßnahmen, "die auf den ersten Blick nicht unvernünftig aussehen", aber: "Präsentiert wurden einige Mücken, aber zu erwarten war eine regelrechte Elefantenherde in Richtung Ökologisierung und Soziales."