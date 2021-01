Ökumenischer Patriarch begrüßt erste Weichenstellungen Bidens

Rückkehr der USA zum Pariser Klimaabkommen sowie Aufhebung des Einreiseverbots für bestimmte Muslime im Sinne von Bartholomaios

In einem Glückwunschbrief an den neuen US-Präsidenten Joe Biden hat der Ökumenische Patriarch von Konstantinopel, das Ehrenoberhaupt der Weltorthodoxie, Bartholomaios I. seine Genugtuung über dessen erste Entscheidungen bekundet. So begrüßte der Kirchenführer laut Kathpress ausdrücklich die Aufhebung des von Vorgänger Donald Trump verfügten Einreiseverbots für Bürger von 13 Staaten mit mehrheitlich muslimischer Bevölkerung sowie die Rückkehr der USA zum Pariser Klimaabkommen.

Schon unmittelbar nach dem Wahlsieg Bidens im vergangenen November hatte Bartholomaios seine "Freude und Begeisterung" bekundet. Millionen US-Amerikaner und auch viele darüber hinaus hätten große Hoffnung, der gewählte Präsident werde sich für eine "bessere Zukunft, in der die ewigen Werte und Ideale einer zivilisierten Menschheit herrschen können" einsetzen.

Der Patriarch erinnerte an seine beiden bisherigen Begegnungen mit Biden. 2009 gab es ein Treffen im Weißen Haus, als Bartholomaios zu einem Abendessen des damaligen Präsidenten Barack Obama geladen und Biden als Vizepräsident zugegen war. 2011 besuchte Biden den Phanar, den Sitz des Ökumenischen Patriarchats in Istanbul. Schon damals sei der Ton "herzlich" gewesen; Biden hatte dabei die Initiativen des Patriarchen zur Förderung des interreligiösen Dialogs, der Toleranz und des friedlichen Zusammenlebens in der Welt hervorgehoben, aber auch dessen Bemühungen zum Schutz der Umwelt.